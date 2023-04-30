ریاضة

اللقب تحت التهديد.. باريس يسقط بثلاثية في حديقة الأمراء

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من لقاء الفريقين على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس
من لقاء الفريقين على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس
العالم باريس سان جرمان مرسيليا كيليان مبابي

أربيل (كوردستان 24)- سقط باريس سان جيرمان أمام ضيفه لوريان بثلاثية لهدف، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

سجل ثلاثية لوريان، لاعبوه إنزو لو في ودارلين يونجوا وبامبا ديانج في الدقائق 15 و39 و88، بينما أحرز كيليان مبابي هدف باريس الوحيد في الدقيقة 29.

تجمد رصيد سان جيرمان عند 75 نقطة، ليشعل المنافسة على لقب الدوري، مانحاً الأمل لمنافسيه مارسيليا 67 نقطة ولانس 66 نقطة، فرصة ثمينة لتقليص الفارق.

أما فريق لوريان، فقد رد اعتباره من الخسارة ذهاباً على ملعبه، رافعاً رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر، بحسب موقع كورة.

 

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