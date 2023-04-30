اللقب تحت التهديد.. باريس يسقط بثلاثية في حديقة الأمراء

أربيل (كوردستان 24)- سقط باريس سان جيرمان أمام ضيفه لوريان بثلاثية لهدف، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

سجل ثلاثية لوريان، لاعبوه إنزو لو في ودارلين يونجوا وبامبا ديانج في الدقائق 15 و39 و88، بينما أحرز كيليان مبابي هدف باريس الوحيد في الدقيقة 29.

تجمد رصيد سان جيرمان عند 75 نقطة، ليشعل المنافسة على لقب الدوري، مانحاً الأمل لمنافسيه مارسيليا 67 نقطة ولانس 66 نقطة، فرصة ثمينة لتقليص الفارق.

أما فريق لوريان، فقد رد اعتباره من الخسارة ذهاباً على ملعبه، رافعاً رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر، بحسب موقع كورة.