الدفاع العراقية توجه دعوة للمتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الدورة (113)

أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الدورة (113) الملحق الذين اجتازوا كافة الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية والتنافسية بنجاح مراجعة الكلية العسكرية في الرستمية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "وزارة الدفاع دعت المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الدورة (113) الملحق الذين اجتازوا كافة الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية والتنافسية بنجاح، مراجعة الكلية العسكرية في الرستمية، بحسب المواعيد والمحافظة والحروف الأبجدية لغرض إجراء المقابلة، وفق الجدول المرفق أدناه".