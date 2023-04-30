السوداني يؤكد تصميم العراق على تطوير العلاقات مع ألمانيا

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تصميم العراق على تطوير العلاقات مع ألمانيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفداً حكومياً ألمانياً ضمّ وكيل وزارة التعاون والتنمية يوخن فلاسبارت، ووكيل وزارة المالية فيرنر كاستر".

ولفت إلى أن "اللقاء شهد التباحث في تعزيز العلاقات بين العراق وألمانيا، والسبيل الأمثل لتفعيل اتفاقيات الشراكة، وفق مصالح البلدين الصديقين، وبرنامج العمل العراقي الألماني في المجالات كافة".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء بارك افتتاح المركز العراقي الألماني للتشغيل والهجرة وإعادة الاندماج"، مؤكداً "تصميم العراق على تطوير العلاقات الثنائية وتوسعة الاتفاق بين البلدين".

وأشار السوداني بحسب البيان، إلى "توقيع الدفعة الأولى من العقود مع سيمنز الألمانية والتهيّؤ لتوقيع الدفعة الثانية منها"، لافتاً إلى "تقدّم التعاون في مجالات الصحة والبيئة ومعالجات التغيّر المناخي".

من جانبهما أكد المسؤولان الألمانيان "استعداد حكومة بلادهما للتعاون مع العراق، في إطار خلق فرص عمل للشباب ومواجهة التغيُّر المناخي والقطاع الصحي".

وفي وقت سابق، رعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، توقيع ثلاثة عقود مع شركة سيمنز للطاقة لتأهيل 4 محطات كهرباء.

وذكر مكتب السوداني، أن "العقود تتضمن أعمال التأهيل والخدمة الشاملة لمحطات (كركوك، والرشيد، والصدر الغازية) لإنتاج الطاقة الكهربائية".

وأكد أن "هذه العقود تغطي خدمة المحطات لمدة خمس سنوات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1400MW، ما يساعد على ديمومة العمل فيها واستقرار إنتاج وتوزيع الطاقة".