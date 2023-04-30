"مفوضية الانتخابات": ما زال هناك متسع من الوقت لتتوصل الأطراف الكوردستانية إلى اتفاق

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كوردستان شيروان زرار، اليوم الأحد، أن الوقت ما زال مُبكِّراً لتتوصل الأطراف الكوردستانية إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات.

وقال شيروان زرار في مقابلة مع مؤسسة كوردستان 24، "ندعو الأطراف والقوى السياسية الكوردستانية إلى وضع خلافاتها جانباً، والتوصل إلى اتفاق حتى تاريخ الـ 18 من أيار مايو المقبل، باعتباره موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاق".

وذكر زرار أنه "بحسب التاريخ الذي حدده رئيس إقليم كوردستان كموعد لإجراء الانتخابات، فإن المفوضية تحتاج إلى مدة ستة أشهر لتُكمِل كافة استعداداتها".

وأكد أن "معظم المشاكل الرئيسية تم حلها، منها أن يعتمد إقليم كوردستان أربع دوائر انتخابية، وأن يكون لكل محافظة دائرة مستقلة، إضافة لاعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستلقة للانتخابات في العراق، فضلاً عن فرز الأصوات إلكترونياً".

وشدد على أنه "تم حل مشكلة المكوِّنات، ومنحت يونامي مقعدين لمحافظة السليمانية"، مبيناً أنه "لم تعد هناك أي عقبات تمنع إجراء الانتخابات".

من جهتها، أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان، اليوم الأحد 30 نيسان أبريل 2023، على ضرورة إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، مشيرةً إلى عدم وجود أي سبب يستدعي تأجيل العملية.

وقدمت الكتلة مذكرة إلى رئاسة البرلمان بهدف عقد جلسة لتطبيق السياقات القانونية اللازمة لتفعيل عمل المفوضية وتعديل قانون الانتخابات.

وجاء في المذكرة، التأكيد على ضرورة أن يقوم البرلمان خلال الفترة المتبقية من تمديد عمل الدورة التشريعية الخامسة باتخاذ الخطوات البرلمانية وأداء واجبه لإكمال الإجراءات القانونية والإدارية والفنية من أجل انتخابات حرة ونزيهة ومحل ثقة، واعتماد التسجيل البايومتري الشفاف في إجراء الانتخابات بموعدها.

وتابعت الكتلة: "لذا نطلب منكم عقد جلسة برلمان كوردستان بأقرب وقت".

ومضت بالقول إن اللجنة التي تقرر تشكيلها في جلسة 13 آذار مارس 2023، أكملت أعمالها، ويجب خلال الأيام المقبلة إدراج التصويت على منح الثقة لمجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان، إضافة إلى تفعيل عمل مفوضية الانتخابات قبل تاريخ 18 أيار 2023 أي قبل 6 أشهر من الموعد المحدد للانتخابات وعدم إبقاء أي ذريعة لتأجيل الانتخابات.

وأشارت إلى أنه "خلال الفترة الماضية، كان قانون الانتخابات أحد التحديات السياسية، والآن هناك تفاهم إيجابي بين الأطراف السياسية من أجل تعديل قانون الانتخابات، وقد أبدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرونة كبيرة من أجل إجراء الانتخابات في موعدها".

ودعا البيان إلى "إجراء القراءة الأولى في برلمان كوردستان لجميع المقترحات القانونية المقدمة من قبل مختلف الكتل البرلمانية وإدراجها ضمن العملية التشريعية، بُغية جعل القانون الجديد متاحاً لدى مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم قبل تاريخ 18 أيار 2023، وإجراء العملية في موعدها المحدد".

وحدد رئيس إقليم كوردستان يوم 18 تشرين الثاني نوفمبر 2023، موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، ووجه الجهات المعنية بتوفير متطلبات إجرائها.

وفي وقت سابق، عقدت المكاتب الانتخابية للأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، اجتماعاً في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية، بحثت فيه جملة ملفات، وفي مقدمتها وضع آلية تهدف لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى مقاعد الكوتا.

واتفقت فيما بينها على النقاط التالية:

1- نظام الدوائر الأربعة سيكون بحسب محافظات الإقليم.

2- اعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها.

3- اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات.

4- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

5- رئاسة برلمان كوردستان والكتل البرلمانية تعقد اجتماعاً مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان".