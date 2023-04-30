التخطيط العراقية: معدل الفقر في البلاد انخفض إلى 22 بالمئة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، أن معدل الفقر في البلاد انخفض إلى 22 بالمئة، في وقتٍ سجل معدل البطالة 16 بالمئة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحٍ صحفي، "هناك توقعات بتسجيل مزيدٍ من الانخفاض في معدل الفقر، بناءً على الإجراءات المتخذة".

وأشار الهنداوي إلى أن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر "والتي كانت تمثل سبعة في المائة من السكان في عامي 2007 و 2009 ، انخفضت إلى ستة في المائة عام 2014".

وأضاف: "ثم انخفضت تلك النسبة إلى خمسة في المائة خلال عامي 2017 و 2018"، متوقّعاً بمزيد من التراجع في معدلات الفقر في العراق.