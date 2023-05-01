البرلمان العربي يشيد بدور العراق في المنطقة العربية

أربيل (كوردستان 24)- أشاد البرلمان العربي بالدور الفاعل للعراق في تحقيق التكاتف ووحدة الصف بين جميع أطياف الشعب والتعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن.

واختُتِمت أمس الأحد، أعمال الجلسة العامة الرابعة من دورة الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، بحضور وفدٍ من البرلمان العراقي.

ومثّل العراق كل من النائب شعلان الكريم نائب رئيس البرلمان العربي والنواب حنان الفتلاوي، أحمد الجبوري وناظم الشبلي، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وناقش البرلمان في جلسته المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، دعم العراق والقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان والتطورات في العالم العربي.

وثمّن البرلمان دور العراق في احتضان أعمال المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي.

مشيداً في الوقت ذاته بدور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تشكيل وفد من رؤساء البرلمانات العربية والذي زار سوريا بهدف دعمها وإعادتها إلى الحاضنة العربية.

كما أشاد البرلمان بتقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران، فضلاً عن الارتياح بمخرجات اللقاءات النوعية التي أجراها رئيس البرلمان العربي خلال زيارته العراق ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات وتدابير رادعة لحماية أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.