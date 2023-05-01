مساعدة وزير الخارجية الأميركية تزور أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، باربارا ليف ستزور بغداد وأربيل قريباً.

وستتركز الزيارة التي من المقرّر أن تبدأ شهر مايو أيار الجاري، على تعزيز التعاون الاقتصادي ومناقشة القضايا الأمنية، بحسب بيانٍ للخارجية الأميركية.

ووفق البيان الذي تابعته كوردستان 24، ستلتقي "ليف" بمسؤولين في الحكومة العراقية ومنظمات مدنية لمناقشة دعم الولايات المتحدة للأمن في البلاد.

وفي الوقت الذي جدّد البيان على تأكيد واشنطن على استقرار العراق وسيادته، ذكر أن الزيارة إلى بغداد وأربيل ستتركز على تعزيز "شراكة 360 درجة" بين الحكومة والشعب.

وتجري مساعدة وزير الخارجية الأميركية زيارةً إلى الأردن، التقت خلالها برئيس الوزراء الأردني ووزيري الدفاع والخارجية، ناقشت خلالها فرص التنسيق والإصلاح الاقتصادي وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

حيث من المقرّر أن تزور أربيل وبغداد، بعد ختام زيارتها إلى الأردن والتي بدأت في الـ 29 من أبريل نيسان الفائت، وتنتهي في الخامس من مايو أيار الجاري.