أردوغان يعلن مقتل زعيم "داعش" بعمليةٍ للاستخبارات التركية في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقتٍ متأخر من مساء الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" بعمليةٍ للاستخبارات التركية في سوريا.

وقال أردوغان خلال لقاءٍ تلفزيوني مباشر بثته قنوات تركية: "الاستخبارات التركية كانت تتعقب منذ زمن طويل المدعو أبو الحسين القرشي زعيم ما يسمى داعش، وتم تحييده أمس في عملية بسوريا".

وأبو الحسين القرشي، هو الزعيم الرابع لـ "داعش" والذي نصّبه في الـ 30 نوفمبر تشرين الثاني المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر في تسجيلٍ صوتي، بعد إعلانه مقتل الزعيم الثالث أبو الحسن الهاشمي القرشي.

وكانت الشرطة التركية أعلنت بداية أبريل نيسان الماضي، عن توقيف 16 شخصاً أجنبياً، في عملية أمنية استهدفت تنظيمي "داعش" و"القاعدة" بمدينة اسطنبول، بحسب وكالة الأناضول.

وقالت الوكالة التركية، إن فرق شعبة مكافحة الإرهاب "داهمت 14 موقعاً في 7 مناطق باسطنبول، أسفرت عن توقيف 16 أجنبياً، يشتبه بأنهم "مقاتلون إرهابيون أجانب ويشكلون خطراً على البلاد".

ومنذ ظهور داعش في سوريا والعراق عام 2014، تحوّلت تركيا إلى جسرٍ لعبور الجهاديين الأجانب إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم، عبر حدودها البرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف أمس الأحد، عن وقوع انفجار بمحيط قرية مسكة التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب.

وأكّد المرصد الحقوقي، بناءً على مصادر ميدانية، أن الانفجار ناجم عن استهداف مقر عسكري تابع لفصيل “جيش الشرقية”، بصاروخ تسبّب بتدمير الموقع ومقتل شخص يُعتَقد بأنه قيادي في تنظيم "داعش".