سیاسة

نيجيرفان بارزاني: نشدد على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام بحياة العمال وعوائلهم

author_image مظفر مزوري
کوردستان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم العمال العالمي التهاني حقوق العمال

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين 1 أيار 2023 العمال بمناسبة يوم العمال العالمي، مشدداً على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام بحياة العمال وعوائلهم، مؤكداً على ضرورة وتوفير عوامل السلامة والبيئة المناسبة والتنظيم الصحيح لساعات العمل والمساواة في فرص العمل.

 

وفيما يلي نص البيان:

أحر التهاني والتبريكات لعمال كوردستان والعراق والعالم ونقاباتهم وتنظيماتهم بمناسبة الأول من أيار، اليوم العالمي للعمال. أقدر عالياً مشاركة وتضحيات عمال كوردستان في الثورة ودورهم البارز وجهودهم الحثيثة في عملية بناء وإعمار كوردستان، راجياً لهم الموفقية.

في هذه المناسبة، وإلى جانب إبداء الدعم والمساندة الكاملين لحقوق ومطالب العمال المشروعة، نؤكد على ضرورة توفير عوامل السلامة والبيئة المناسبة والتنظيم الصحيح لساعات العمل والمساواة في فرص العمل، كما نشدد على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام بحياة ومعيشة العمال وعوائلهم وأن تعمل نقابات وتنظيمات العمال بفعالية أكبر في سبيل تأمين وضمان حقوقهم.

تحية وتقديراً لعوائل وذوي العمال الذين فارقوا الحياة في أوقات العمل، وعلى الجهات المعنية رعاية هذه العوائل من كل النواحي ومساعدتها.

أبارك للجميع ذكرى الأول من أيار، وٲرجو للعمال عطلة هانئة آمنة.

 

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

1 أيار 2023

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