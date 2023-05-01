سیاسة

4 محافظات عراقية تنظم تظاهرات للمطالبة بتعديل سلم الرواتب

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العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - خرج  الآلاف من موظفي دوائر الدولة، اليوم الاثنين،في تظاهرة غاضبة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب في محافظات ذي قار والديوانية وبغداد وميسان.

وأفادت مصادر صحفية  ، أن "آلاف من موظفي دوائر محافظة الديوانية، نظموا تظاهرة غاضبة في ساحة الساعة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب وانصافهم".

وفي ذات السياق، أوضحت أن "المئات من موظفي دوائر الدولة خرجوا بتظاهرة غاضبة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتطبيق سلم الرواتب".

واشارت الى أنه "تم تنظيم وقفة احتجاجية في محافظتي ذي قار وميسان استعدادا للخروج بتظاهرة عارمة من أجل المطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين".

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