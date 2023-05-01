الفاتيكان يشارك في مهمةٍ "سرية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- يشارك الفاتيكان في مهمة سلام وُصِفت بـ "السرية" في محاولةٍ لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا والذي بدأ منذ الـ 24 فبراير شباط 2022.

وقال البابا فرانشيسكو في لقاءٍ صحفي خلال عودته من زيارة المجر: "أنا على استعداد لبذل كل جهد ممكن، هناك مهمة قيد التنفيذ الآن، لكنها ليست علنية بعد، عندما تكون علنية، سأكشف عنها".

وتابع "أعتقد أن السلام يتم دائماً من خلال فتح القنوات، لا يمكنك أبداً تحقيق السلام من خلال الإغلاق.. هذا ليس بالأمر السهل"، وفق ما نقلته رويترز.

وأكد البابا (86 عاماً) أنه تحدث عن الوضع في أوكرانيا مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ومع ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في بودابست المطران هيلاريون.

وقال "في هذه الاجتماعات.. تحدثنا في كل الأشياء. الجميع مهتم بالطريق إلى السلام".

والتقى رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال بالبابا في الفاتيكان الخميس الماضي، وقال إنه بحث "صيغة للسلام" طرحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أنه وجّه الدعوة إلى البابا لزيارة كييف.

ويدعو البابا فرانشيسكو إلى السلام أسبوعياً تقريباً منذ أن بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، كما عبر مراراً عن رغبته في لعب دور الوسيط بين البلدين، لكن ذلك لم يتمخض حتى الآن عن أية انفراجة.