العراق يجدد موقفه "الثابت" من إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية

أربيل (كوردستان 24 ) - جدد العراق، اليوم الاثنين، موقفه الثابت من إعادة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان تابعته كوردستان 24 إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل إلى عمّان للمُشارَكة في الإجتماع الوزاريّ الذي يستضيفه الأردن لوزراء خارجيَّة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، والمملكة العربيَّة السعوديَّة، وجُمْهُوريَّة العراق، وجُمْهُوريَّة مصر العربيَّة، والجُمْهُوريَّة العربيَّة السوريَّة".

وأضاف الصحاف أن "العراق جدد موقفه الثابت من أعادة سوريّا لمقعدها في الجامعة العربيَّة وفق حلٍّ سياسيّ يعزز أمنها وأستقرارها".

وانطلقت، صباح اليوم، اعمال اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق في العاصمة الأردنية عمّان، لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخراً.

ويعقد وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن، اليوم اجتماعا استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة منتصف نيسان الماضي، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.