سیاسة

مسرور بارزاني يستقبل نائب رئيس الحكومة العراقية

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني خلال اجتماعه بنائب رئيس الوزراء العراقي
رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني خلال اجتماعه بنائب رئيس الوزراء العراقي
کوردستان مسرور بارزاني محمد علي تميم

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط في الحكومة الاتحادية محمد علي تميم.

وبحث الجانبان الوضع العام في العراق، وضرورة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية في مجلس النواب في أسرع وقت، أملاً أن تكون بداية لحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور، بما يضمن الحقوق والمستحقات الدستورية لمواطني كوردستان.

كذلك شهد الاجتماع التأكيد على أهمية تنفيذ جميع الاتفاقات التي تضمنها المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية.

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