في وضح النهار.. لصوصٌ يسرقون أشهر متجر للمجوهرات بباريس

أربيل (كوردستان 24)- سرق لصوصٌ مسلحون قطعاً ذهبية تقدر بملايين اليوروهات بعد اقتحامهم في وضح النهار، متجراً للمجوهرات الفاخرة في ساحة فاندوم الشهيرة وسط باريس.

وقال مصدرٌ في الشرطة الفرنسية، إن ثلاثة أشخاص وصلوا على دراجتين ناريتين دخلوا متجر “بولغاري” في الحي السياحي الشهير قرابة الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي.

المصدر ذاته، أكّد أن اثنين من اللصوص كانا يحملان بنادق، وأنهما أصابا حارس أمن، وفق ما نقلته صحيفة العرب اللندنية.

وبينما كان أحد اللصوص يقف للحراسة، دخل المتجر الاثنان الآخران، اللذان كانا مسلحين بسلاحين على الأقل. وضرب أحدهما أحد أفراد الأمن على رأسه بمسدس وأخرجه من المكان.

قبل أن يجمعوا أكبر عدد ممكن من قطع المجوهرات، وأسرعوا على متن دراجات نارية كانت تحمل لوحات أرقام زائفة.

وقال مصدر آخر مطلع على التحقيق إن الحجم الكامل للغنيمة والأضرار التي تقدر بملايين اليوروهات ما زال قيد التقييم.

وأظهرت فيديوهات نشرت على الشبكات الاجتماعية السبت دراجتين ناريتين كبيرتين متوقفتين على الرصيف أمام محل المجوهرات.

وسبق أن تعرّض متجر "بولغاري" لعملية سطو مسلح مماثلة في وضح النهار سبتمبر أيلول 2021، سرق حينها اللصوص قطعاً بنحو 10 ملايين يورو.

وعقب السرقة، أصيب أحد اللصوص في ساقه بعدما أطلق شرطي النار عليه، قبل إلقاء القبض عليه ومحاكمته وأيداعه السجن.