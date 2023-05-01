العمل والشؤون الاجتماعية في كوردستان : وفرنا الضمان الاجتماعي لأكثر من 138 ألف عامل

أربيل (كوردستان 24 ) - قالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان إن 138 ألف عامل في إقليم كوردستان حصلوا على الضمان الاجتماعي.

أعلنت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان ، زكية سعيد صالح ، في مؤتمر صحفي في دهوك ، اليوم الاثنين ، إن 138 ألف عامل في إقليم كوردستان حصلوا على الضمان الاجتماعي والعديد منهم متقاعدون.

وتابعت زكية سيد صالح:" إن حكومة إقليم كوردستان تحاولون منح أكبر قدر من الحقوق للعاملين وهناك عدد من المشاريع الأخرى المدرجة في أجندة الحكومة تم تخصيصها للعمال .

في الاول من أيار اليوم العالمي للعمال عطلت جميع مؤسسات حكومة إقليم كوردستان بهذه المناسبة .

وبهذه المناسبة ، قال رئيس الوزراء مسرور بارزاني في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمال إن حكومة إقليم كوردستان مستمرة في عملية الإصلاح لتحسين رفاهية عمال كوردستان .

وأوضح مسرور بارزاني في رسالته: " إن إقرار قانون العمل في اقليم كوردستان جزء من عملية الاصلاح التي تتبعها الكابينة التاسعة في مجال تحسين الحياة وضمان حقوق العمال