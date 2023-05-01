أربيل تنجز المرحلة الاخيرة من مشروع ماء إفراز أربيل 3 الحيوي بأكثر من 21 مليار دينار

أربیل (كوردستان 24 ) - اعلن محافظ اربيل أوميد خوشناو، اليوم الإثنين، انجاز المرحلة الاخيرة من مشروع ماء إفراز أربيل 3 ، الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تقوم حكومة إقليم كوردستان بتنفذيها والذي سيؤمن لعموم مدينة أربيل كميات كبيرة من الماء الذي تحتاجه المدينة .

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل كوردستان 24 :" إن مشروع ماء إفراز أربيل 3 مهم جدا لاربيل مشيرا ان المشروع يتم العمل به في المرحلة الاخيرة حيث ينجز بمواصفات ومعايير عالمية عالية تختلف عن المرحلتين الاولى والثانية .

كما وضع محافظ أربيل حجر الأساس للشروع بإنشاء شوارع داخل مناطق سكنية بأكثر من 5 مليارات دينار وحدد نهاية العام الحالي موعداً لإكمال المشروع.

وقال خوشناو إن "هناك مشكلة تواجهنا وهي عدم وجود سيولة نقدية بسبب عدم بيع حكومة إقليم كوردستان للنفط وكذلك عدم اقرار الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023".

وأبدى رئيس الحكومة المحلية في أربيل، "خشيته من توقف المشاريع الخدمية"، وقال إن "هناك أكثر من 50 مليار دينار للمقاولين بذمة الحكومة وتم صرف 50 ‎%‎ منها"