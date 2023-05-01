القوات الأمنية تُطيح بـ 6 إرهابيين في ثلاث محافظات

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز الأمن الوطني يوم الاثنين، عن الإطاحة بـ 6 إرهابيين في ثلاث محافظات.

وذكر الجهاز في بيان، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد تمكنت من تتبع (3) إرهابيين والتوصل إلى أماكن تواجدهم وإلقاء القبض عليهم"، مبيناً أن "أحدهم كان هارباً في إحدى الدول وحاول الدخول إلى العاصمة بغداد".

وأضاف أن "مفارز الجهاز في محافظة كركوك تمكنت ايضاً من القبض على شخصين متهمين بالإرهاب بعد استدراجهما بكمائن محكمة، فضلاً عن الإطاحة بإرهابي آخر في الأنبار بعد التنسيق مع أسايش السليمانية حيث أكدت معلوماتنا تواجد الإرهابي في المحافظة المذكورة ليتم إلقاء القبض عليه".

وتابع أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".