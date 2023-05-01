حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني يؤكدان على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها

أربيل (كوردستان24)- أكدت حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الاثنين 1 أيار مايو 2023، على أهمية التوصل إلى اتفاقات بشأن انتخابات الاقليم في أقرب وقت ممكن وعدم تأجيلها.

وجاء ذلك في بيان مشترك، بعد اجتماع الحزبين لمناقشة آخر التطورات والتغييرات السياسية القائمة.

وأكد الجانبان ان الاستعدادات للانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان ينبغي أن تناقش في برلمان كوردستان، فيما شدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، وإجراء الانتخابات في موعدها المحجدد.

في غضون ذلك ، رحب الرئيس بارزاني في 29 أبريل نيسان المنصرم بوفد مشترك يمثل الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في أربيل وأكد مجددا أن مصلحة كوردستان فوق كل المصالح، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها هذا العام للحفاظ على الديمقراطية والشرعية.

ووجهت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان، يوم الاحد، طلبا الى رئاسة البرلمان بشأن الانتخابات التشريعية، أكدت فيه على ضرورة ان يتخذ برلمان كوردستان خطواته التشريعية و الفنية و التنظيمية و الإدارية لإجراء انتخابات نزيهة في موعدها المحدد.

واضافت انه " في جلسة 14 من آذار 2023 تم اصدار القرار بتشكيل اللجان و قد انهت اللجان مهمتها، و عليه فان برلمان كوردستان يجب ان يضع منح الثقة لمجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جدول جلساته وتفعيل المفوضية قبل تاريخ 18 أيار المقبل اي قبل ستة اشهر من موعد اجراء الانتخابات المحدد و ألّا تبقي الذارئع لتأجيل الانتخابات ".

وتابعت كتلة "الديمقراطي"، ان " قانون الانتخابات كان في الفترة الماضية يشكل عائقا، و لكن هناك الان تفاهماً إيجابياً بين الجهات السياسية لتعديل قانون الانتخابات، وابدى الحزب الديمقراطي الكثير من المرونة في هذا الخصوص من اجل اجواء الانتخابات في موعدها المحدد".

وأصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في نهاية شهر آذار/مارس 2023 مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.