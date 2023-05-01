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الشرطة الهولندية تضبط سائقاً يحمل رخصة قيادة مزورة باسم بوريس جونسون

هذا وتم تغريم السائق وصادرت الشرطة الرخصة المزورة.
author_image أحمد حاجي
رخصة قيادة مزورة باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون
رخصة قيادة مزورة باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون
العالم رخصة قيادة مزورة سائق مخمور بوريس جونسون

أربيل (كوردستان 24)- ضبطت السلطات الهولندية سائقاً مخموراً، يحمل رخصة قيادة مزورة باسم رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن ضباط الشرطة أوقفوا السائق خلال تفتيش الطريق الروتيني، وسرعان ما أدرك أن الرجل كان مخموراً.

وأثناء البحث في السيارة، وجدوا رخصة قيادة مزورة، اتضح أنها رخصة أوكرانية صادرة باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، واحتوت الوثيقة على صورة للسياسي، وكذلك مكانه الحقيقي وتاريخ ميلاده، وتنتهي صلاحية الوثيقة في عام 3000.

هذا وتم تغريم السائق وصادرت الشرطة الرخصة المزورة.

 

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