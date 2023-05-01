نهاية أسبوع أليمة لكرة القدم الأفريقية.. مقتل مشجعة بالمغرب وأعمال شغب وجرحى في تونس

أربيل (كوردستان24)- تأهل الأهلي المصري والترجي التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم السبت على حساب الرجاء البيضاوي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

وشهدت مباراة الأهلي والرجاء أحداثا مؤسفة وأليمة بعد مقتل مشجعة رجاوية إثر تدافع كبير للمشجعين من أجل دخول الملعب لحضور المباراة. فيما اندلعت أحداث شغب عنيفة من جماهير الترجي وعلى ملعبه في رادس أدت إلى تأخير انطلاق شوط المباراة الثاني، وسقوط عدد كبير من الجرحى. وفتحت السلطات في كل من تونس والمغرب تحقيقات قضائية لمعرفة ملابسات تلك الحادثتين.

ففي مباراة الأهلي والرجاء، لقيت "نورة" (29 عاما) مشجعة النادي المغربي مصرعها في محيط ملعب الملك محمد الخامس بالدار البيضاء، وجرح العشرات نتيجة التدافع وسوء تنظيم عملية دخول الجماهير لمتابعة مجريات المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين وتأهل الأهلي المصري للدور نصف النهائي بعد فوزه في القاهرة بهدفين بدون رد.

وفي تونس، تخللت مباراة الترجي التونسي على ملعب رادس مع شبيبة القبائل الجزائري في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، أعمال شغب عنيفة من مشجعي الترجي في فترة الاستراحة قبل بداية الشوط الثاني تسببت في تأخير انطلاقة الشوط ووقعت اشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن، وألقى مشجعون الشهب النارية "الشماريخ"، وردت الوحدات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.