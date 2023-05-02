سیاسة

اطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

author_image مظفر مزوري
الشرق الاوسط فلسطين اسرائيل قصف صواريخ قطاع غزة الجيش الاسرائيلي

أربيل (كوردستان24)- أطلق مسلحون فلسطينيون في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء عددا من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية عقب الإعلان عن وفاة قيادي في حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون الإسرائيلية.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا "رشقة من الصواريخ تم إطلاقها من القطاع باتجاه إسرائيل في غلاف قطاع غزة". وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "صفارات الإنذار دوت في منطقة كيبوتس سعد" القريبة من حدود غزة.

وفي بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه قالت الجهاد الإسلامي "إننا إذ ننعى هذا الشيخ المجاهد .. فإننا نؤكد أن قتالنا ماضٍ ولن يتوقف، وسيدرك العدو المجرم مرة أخرى أن جرائمه لن تمر دون رد".

وبحسب مصدر في الجهاد فإن الجناح العسكري للحركة "سرايا القدس أعلنت حالة الاستنفار القصوى في صفوف مقاتليها للرد على استشهاد القيادي خضر عدنان".

وأخليت المقرات والمراكز التابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، كما أخلت غالبية الأجهزة الأمنية مراكزها، بحسب شهود عيان.

المصدر: AFP

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