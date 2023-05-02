البيت الابيض: أكثر من 20 ألف جندي روسي قتلوا في باخموت

أربيل (كوردستان24)- أعلن البيت الابيض الامريكي ان تقارير استخباراتية تفيد بأن أكثر من 20 ألف جندي روسي قتلوا وجرح 80 ألف اخرين في المعارك التي تشهدها مدينة باخموت منذ شهر ديسمبر الماضي.

وقال الناطق باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض جون كيربي في مؤتمر صحفي "أحصت روسيا سقوط أكثر من 100 ألف بين قتيل وجريح، بمن فيهم 20 ألفاً قتلوا في المعارك"، مضيفاً "ان نصف هؤلاء ينتمون الى مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة".

وأضاف كيربي "خطط روسيا فتح جبهة من إقليم الدونباس عبر بوخموت قد فشلت، ولم يعد باستطاعتها تحقيق أي مكاسب استراتيجية حقيقية في هذه المناطق".

وفي المقابل، رفض كيربي الإدلاء بأي تصريح بشأن الخسائر التي تكبّدتها أوكرانيا التي يدعمها في تصدّيها للقوات الروسية تحالف غربي تقوده الولايات المتحدة.

وفي الأسابيع الأخيرة تركزت معظم المعارك في أوكرانيا في منطقة دونباس، ولا سيّما في باخموت، المدينة الصناعية شبه المدمّرة تماما والتي تؤكّد القوات الروسية أنها باتت تسيطر على 80 في المئة منها.

وتقاتل عناصر من مجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية وقوات أخرى القوات الأوكرانية من منزل إلى منزل في محاولة للسيطرة على ما بات يعرف باسم "طريق الحياة"، وهو آخر طريق متبق غربا ما زال تحت سيطرة الأوكران، ما يمنحه أهمية استراتيجية بالنسبة للإمدادات وتحرك القوات.