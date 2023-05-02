حكومة كوردستان تتّخذ إجراءات جديدة ضد من يملك أسلحة غير مسجّلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد من يمتلك أسلحة ممنوعة اعتباراً من 21 يوليو تموز 2023، بعد السماح للمواطنين بتسجيل أسلحتهم غير القانونية لدى الحكومة.

وقال مدیر عام دیوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، هیمن ميراني، إن "21 يوليو 2023 هو الموعد النهائي لتسجيل الأسلحة غير القانونیه‌ وغیر المرخصة".

وأضاف: "في السابق تم الإعلان عن مراكز تسجيل الأسلحة ونشرها حتى يتمكن المواطنون من تسجيل أسلحتهم. كانت سنة كافية لنشر الوعي بين الناس لتسجيل أسلحتهم لدى الحكومة".

ودعا ميراني المواطنين إلى "زيارة هذه المراكز لتسجیل أسلحتهم غیر المرخصة في الأشهر المتبقية، لأنه في 21 يوليو سيتغير الوضع من الناحیة القانونية"، وفق ما نشره الموقع الرسمي لحكومة الإقليم.

وأشار إلى أن "أي شخص يتم ضبط أسلحة ممنوعة بحوزته، وفقاً للمادة 15 من قانون الدستور رقم 2 لعام 2022، سيتم ملاحقته قضائياً وسيسجن لمدة سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليوني وخمسة ملايين ".

وقال: إن "تسجيل الأسلحة مستمر، بالإضافة إلى مختلف الوحدات والشرطة المشتركة حيث يتلقون المعلومات، ويمكن أن يبدأوا العمل ويصادرون الأسلحة الممنوعة، ويقبضوا على من يطلق النار".