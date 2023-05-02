مسيّرة تركيّة تقصف قضاء "ماوت" بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- قصفت مسيّرة جوية تركيّة اليوم الثلاثاء، قضاء "ماوت" في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، دون وقوع أضرارٍ بشرية.

وقال قائمّقام قضاء ماوت، كامران حسن، إن مسيّرةً تركية قصفت عند حدود الساعة 11:10 من ظهر اليوم الثلاثاء المنطقة مرتين اثنتين.

وأضاف في اتصالٍ مع كوردستان 24، أن القصف طال سفوح جبال "ژاژۆلان وباسکی قەلێ’یان"، على بُعد كيلومترين اثنين من قرية گلالي في قضاء ماوت.

وسبق أن استهدفت تركيا عبر طائرتها الحربية ومسيّراتها الجوية قضاء ماوت والقرى المحيطة، أسفرت في بعض المرات عن سقوط جرحى وإلحاق أضرار في ممتلكات القَرويين.

وتقول أنقرة أن عملياتها الجوية داخل إقليم كوردستان تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني وتدّعي أنهم يتمركزون في مناطق حدودية.