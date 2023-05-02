السوداني يستقبل في بغداد وزير الدفاع الإيطالي

أربيل (كوردستان 24)- ناقش رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مع وزير دفاع جمهورية إيطاليا غويدو كروسيتو، سبل توطيد التعاون المشترك في المجالات الأمنية بين بغداد وروما.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمع الجانبين اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد، بحث خلالها السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي والوفد المرافق له سير العلاقات بين البلدين الصديقين.

إلى ذلك، أشاد السوداني بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات داعش، من خلال التحالف الدولي.

كما أثنى على الدور الإيطالي في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفق بيانٍ لمكتب مجلس الوزراء العراقي.

في غضون ذلك، أشار السوداني إلى العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا، من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة.

مؤكداً في الوقت ذاته، على رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم.

وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن أمام بلاده وإيطاليا فرصاً كبيرة وواعدة للتعاون في عدة مجالات، والإفادة من خبرة الشركات الإيطالية في مجال الصحة، والتعليم والصناعة، والاستخدام الأمثل للمياه، والدخول في شراكات صناعية واقتصادية.

وفي ختام اللقاء الذي حضره وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي وعدد من القادة العسكريين،أكد السوداني أن هناك زيارةً مرتقبة لوفد عراقي رفيع إلى إيطاليا لبحث آليات التعاون بين البلدين.

من جانبه، نقل وزير الدفاع الإيطالي، تحيات رئيسة الوزراء الإيطالية إلى السوداني، والرغبة في المزيد من التعاون المتبادل بين البلدين.

مؤكداً تطلّع بلاده إلى الزيارة المرتقبة للوفد العراقي وبحث العديد من ملفات التعاون، التي ستُسهم في تنمية العلاقات بين البلدين.

كما أكد وزير الدفاع الإيطالي استمرار التعاون الأمني مع العراق في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية.