وفاة مصمم العملة العراقية عباس شاكر جودي عن عمر يناهز 74 عاماً

أربيل (كوردستان 24 ) - توفي اليوم الثلاثاء، الخطاط ومصمم العملة العراقية عباس شاكر جودي البغدادي، عن عمر يناهز الـ74 عاما.

وقالت نقابة الفنانين العراقيين في بيان تابعته كوردستان 24 ، (2 أيار 2023)، إنها "تنعى رحيل احد رموز فن التصميم والخط العراقي الخطاط عباس البغدادي والذي وافته المنية صباح هذا اليوم".

ونشر تجمع فناني العراق على "فيسبوك" منشورا، جاء فيه: "بمزيد من الأسى والحزن ننعى خبر وفاة الخطاط العراقي الاستاذ عباس البغدادي، سائلين العلي القدير أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

والبغدادي، هو خبير وأستاذ في أصول وقواعد الخط العربي والزخرفة الإسلامية ولد في بغداد عام 1949، ومن أهم أعماله: تصميم شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وجواز السفر العراقي والعملة العراقية وشعار الدولة العراقية.

كما صمم مصحف الدولة العراقية سنة 1998، وكتابة العديد من اللوحات الخطية على جدران المساجد العراقية وبعض الدول العربية.