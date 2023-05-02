سیاسة

مقتل العشرات بتصادم أكثر من 70 سيارة بحادث مروع في أميركا

author_image دیار بکر
العالم

أربيل (كوردستان 24 ) - تحطمت أكثر من 70 مركبة وشاحنة على طول طريق سريع رئيسي بوسط ولاية إلينوي الأمريكية،  نتيجة عاصفة ترابية شديدة أدت إلى انعدام الرؤية.

وأعلنت شرطة ولاية إلينوي أن "ما لا يقل عن 6 أشخاص لقوا مصرعهم خلال الحادث، إضافة إلى إصابة 37 آخرين أدخلوا إلى المستشفى متأثرين بجروح تتراوح بين الطفيفة وتلك التي تهدد الحياة".

وأوضحت الشرطة، وفقا لموقع CNN أن الاصطدام جرى على طول الطريق السريع 55 ووقع قبل الساعة 11 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة في مقاطعتي مونتغمري وسانغامون جنوب عاصمة الولاية.

 وأضافت: "اصطدام 72 مركبة جاء بعد أن استولى الغبار من الحقول المحروثة حديثا على الطريق السريع، وتوفي 6 أشخاص من بينهم شيرلي هاربر (88 عاما) من فرانكلين بولاية ويسكونسن، وجار تحديد هوية الباقين".   بينما قال الرائد في شرطة ولاية إلينوي ريان ستاريك، إن المصابين في الحادث، الذي شهد اندلاع النيران في شاحنتين على الأقل، تراوحت أعمارهم بين عامين و80 عامًا.  

وقالت شرطة ولاية إلينوي، في بيان صحفي: "سبب الحادث هو الرياح الشديدة التي هبت مع التراب من الحقول الزراعية عبر الطريق السريع مما أدى إلى انعدام الرؤية".

 

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