تحذير أممي من "كارثة إنسانية" في السودان وتواصل القتال رغم تمديد متكرر للهدنة

أربيل (كوردستان24)- تتواصل الاشتباكات العنيفة الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من الخرطوم، رغم تمديد متكرر للهدنة الإنسانية من دون الالتزام بها.

وحذرت الأمم المتحدة من أن البلاد باتت على شفا "كارثة" إنسانية، متوقعة فرار "800 ألف شخص" إلى الدول المجاورة مثل مصر وتشاد وأثيوبيا وافريقيا الوسطى. وأسفر القتال منذ اندلعت المعارك في 15 نيسان/أبريل، في الخرطوم ومناطق أخرى، خصوصاً دارفور (غرب)، عن سقوط أكثر من 500 قتيل و5000 جريح، بحسب البيانات الرسمية التي يرجح أنها أقل بكثير من الواقع.

تبقى العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء ومناطق أخرى، خصوصا دارفور، مسرحا لقصف ومعارك بين القوتين العسكريتين المتناحرتين منذ 15 نيسان/أبريل (الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو) رغم هدنة يتم تمديدها بانتظام من دون الالتزام بها، فيما يحذر المجتمع الدولي من وضع إنساني "كارثي".

وأدت الاشتباكات الدامية التي دخلت أسبوعها الثالث، عن سقوط أكثر من 500 قتيل و5000 جريح، بحسب البيانات الرسمية التي يُعتقد أنّها أقلّ بكثير من الواقع. إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من السودانيين إلى دول مجاورة، مثل مصر وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.