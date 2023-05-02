سیاسة

وزير الدفاع الإيطالي يصل اربيل في زيارة رسمية

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- وصل وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروستو اليوم الثلاثاء، الى عاصمة إقليم كوردستان، أربيل.

واستقبل وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد الوزير الإيطالي، في مطار أربيل الدولي، قادما من بغداد.

وكان وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروستو، في زيارة الى العاصمة العراقية بغداد، التقى خلالها رئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

ومن المقرر أن يُجري وزير الدفاع الإيطالي، خلال زيارته الرسمية لقاءات متعددة مع المسؤولين في اقليم كوردستان لبحث عدد من الملفات.

وكان السوداني قد أبلغ السوداني وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو ، بأن هناك زيارةً مرتقبة لوفد عراقي رفيع إلى إيطاليا لبحث آليات التعاون بين البلدين.

ووصل وزير الدفاع الإيطالي إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، وأكد خلال اجتماع جمعه مع نظيره العراقي عزمه وضع خطط عسكرية مشتركة بين البلدين.

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