سیاسة

منظمات للأمم المتحدة توثق تعرض إمداداتها الانسانية "للنهب" في السودان

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العالم

أربيل (كوردستان 24 ) - نشرت عدة حسابات تابعة للأمم المتحدة صورا من السودان، تظهر عمليات نهب وتخريب لمرافقها وإمداداتها ومركباتها في البلاد، مع استمرار الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
 
وقالت صفحة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" على حسابها في "تويتر": "مع استمرار النزاع في السودان، تتعرض مرافق ومركبات وإمدادات اليونيسف وشركاؤها للنهب أو التدمير".

وأضافت: "دونها لن يتلقى العديد من الأطفال الخدمات المنقذة للحياة، التي هم بأشد الحاجة إليها، مما يعرض المزيد من الأرواح للخطر".

وشددت المنظمة الأممية على أنه "يجب أن يتوقف استهداف الإمدادات والعاملين في المجال الإنساني الآن".

ويستمر النزاع المسلح في السودان منذ نحو أسبوعين، بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما يدفع المدنيون ثمنا باهظا، مع ارتفاع الأسعار الجنوني وشح السلع الأساسية واكتظاظ المستشفيات وانقطاع الماء والكهرباء.

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