آلان حمه سعيد: موضوع الإبادة الجماعية للشعب الكوردي سيدرج في المناهج الدراسية

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان أنه سيتم إدراج كتاب جديد حول موضوع الإبادة الجماعية للكورد في العام الدراسي الجديد.

وقال وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، لكوردستان 24 خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الدولي حول الإبادة الجماعية للكورد الفيليين الژی یقام فی أربیل ، مشیرا يتناول الفصل الثالث من هذا الكتاب بشكل خاص الإبادة الجماعية للفيليين.

ولفت آلان حمه سعيد أن موضوع الإبادة الجماعية للشعب الكوردي مذكور في معظم المواد في المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم بالمدارس والكليات،والكتاب الجديد سيُعرض على الطلاب في سبتمبر من هذا العام وقد تمت مراجعته من قبل خبراء ، بمن فيهم فالا فريد ، وزيرة الشؤون البرلمانية في حكومة إقليم كوردستان ، والمتخصصة في الإبادة الجماعية.

وعن الأعياد الوطنية أوضح آلان حمه سعيد: " الأعياد الوطنية تحتفل في المدارس وتحضى بأحترام وتقدير .

وقال أيضا :"وزارة التربية إضافة الى التعليم تركز على قيم المجتمع والتعريف بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الكوردي ،وترسيخ التعايش الديني ، حتى نتمكن من خدمة أبناء شعب كوردستان ".