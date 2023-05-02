شوان كلاري: لاتوجد لدى بغداد نية حسنة لتعويض ذوي ضحايا الأنفال من الشعب الكوردي

أربيل (كوردستان 24 ) - قال شوان كلاري :"ليست لدى بغداد نية حسنة لتعويض ذوي الضحايا من الكورد الفيليين،مشيرا أنه وبحسب المادة 132 من الدستور العراقي ، يجب تعويض من عانوا على يد حزب البعث".

قال شوان محمد كلاري عضو مجلس النواب العراقي، لكوردستان 24 خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الدولي حول الإبادة الجماعية للكورد الفيليين الذي يقام في أربيل اليوم الثلاثاء :" إنهم تحدثوا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومؤسسة الشهداء لكن لم يلتمسوا نية حسنة بخصوص تعويض أسر الشهداء من الكورد الفيليين .

وأوضح كلاری "الحكومة العراقية قامت بتعويض أهالي شهدائها ، لكنها لم تعوض من هم في كوردستان"مشيرا أن "المادة 132 من الدستور العراقي تنص على وجوب تعويض من عانوا على يد نظام البعث ، لكن لم يتم تعويض ذوي الشهداء والمؤنفلين بعد".

وأكد عضو مجلس النواب العراقي "أن حكومة إقليم كوردستان أرسلت لجانا إلى بغداد عدة مرات حول هذا الموضوع ، لكن الحكومة العراقية تقول: لديكم وزارتكم الخاصة وقمتم بتظيم رواتبكم " .

وتابع كلاري "يجب تعديل قانون الشهداء والمؤنفلين على مستوى اقليم كوردستان والعراق ، لان تصنيفات الشهداء تختلف عن اقليم كوردستان .