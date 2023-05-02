مسرور بارزاني : يجب إستخلاص العِبر من جريمة ترحيل وقتل الكورد الفيليين والاعتراف بها .

أربيل(كوردستان 24 )- دعا مسرور بارزاني الى إستخلاص العبر من جريمة ترحيل وقتل الكورد الفيليين والاعتراف بها .

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في تدوينة باللغة العربية على حسابه في تويتر :" أقدمَ النظام السابق في العراق على ترحيل وقتل الآلاف من الكورد الفيليين، في حملة إبادة جماعية هدفها القضاء على الشعب الكوردي.

واليوم، ندعو إلى استخلاص العبر من هذه الجريمة النكراء، والاعتراف بها.

ونشر مسرور بارزاني أيضا مقطع فيديو باللغة العربية يظهر فيه الرئيس مسعود بارزاني وهو يلقي كلمته في المؤتمر العلمي الدولي حول الاعتراف بالإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين.

وجاء في الفيديو جانبا من كلمة الرئيس بارزاني وهو يقول : " إن الكورد الفيليين هم جزءٌ أساس لا يتجزأ من الشعب الكوردي وقاوموا ببسالة جميع المحاولات التي جرت ضدهم لصهرهم وبالرغم من كل هذه المحاولات حافظوا على هويتهم وثقافتهم وبالرغم من تعرضهم لاضطهادٍ مزدوج .

وتابع الرئيس بارزاني ايضاً :" إن شعبنا لن ينسى هذه الجرائم، لكنه ترفّع عندما أتته الفرصة، وإنه لم ولن ينتقم لكنه لن ينسى هذه الجرائم".