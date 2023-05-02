ريزان حمة صالح : العلاقات بين إقليم كوردستان وايطاليا تتجه نحو المزيد من التطور

أربيل (كوردستان 24 ) -أكدت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في إيطاليا إن زيارة وزير الدفاع الإيطالي كويدو كروسيتو الى إقليم كوردستان تأتي ضمن تعزیز العلاقات بين الجانبين .

قالت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في إيطاليا ريزان حمة صالح آغا،لكوردستان 24 ، إن زيارة رئيس الاقليم ورئيس حكومة إقليم كوردستان لإيطاليا ، وكذلك زيارة رئيس الوزراء الايطالي وزيارة ووزيردفاعها إلى إقليم كوردستان ،تأتي ضمن تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وتابعت ممثلة حكومة الاقليم في إيطاليا :" وعد رئيس الوزراء الإيطالي خلال زيارة لإقليم كوردستان ،بتوسيع القنصلية الإيطالية في أربيل ، بهدف توسيع عملها في كوردستان.

وأضافت "كل تقارب سياسي واقتصادي يخلق مزيدا من التعاوق والتنسيق وهذا ما يرغبه الايطاليون."

وأشارت ريزان حمة صالح : "روسيا وأوكرانيا اعتادت على بيع النفط والغاز لإيطاليا والدول الأوروبية،ولتخفيف الأزمة عليها ، تعتزم إيطاليا حل حل هذه المشكلة عبر إقليم كوردستان في إطار العراق".

ولفتت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في إيطاليا "أنه يتم تشجيع معظم الشركات الإيطالية الكبرى على توسيع عملها في كوردستان".

وبشأن دور الجيش الإيطالي في تدريب قوات البيشمركة ، أشاد وزير الدفاع الإيطالي بقوات البيشمركة الذين وصلوا إلى هذا المستوى ليصبحوا هم أنفسهم مدربين ويتعاونون بشكل جيد للغاية مع جنودهم.

واضافت ان "وزير الدفاع الايطالي من المقرر ان يجتمع غدا مع رئيس حكومة اقليم كوردستان ورئيس الاقليم ".