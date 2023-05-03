شابٌ كوردستاني يترأس مؤتمر الأحزاب الديمقراطية العالمية في المغرب

أربيل (كوردستان 24)- ترأّس ممثل اتحاد شباب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فلاح حسن، مؤتمر شباب الأحزاب الديمقراطية العالمية في مدينة مراكش المغربية.

جاء ذلك، بناءً على طلب من شباب حزب الاستقلال المغربي وشباب الأحزاب الديمقراطية العالمية.

وأمام المشاركين في المؤتمر الذي حضره ممثلون عن أكثر من 50 دولة، تحدث فلاح حسن، وهو أيضاً نائب رئيس اتحاد الشباب العالمي، عن موقف الشعب الكوردي وثوراته عبر التاريخ.

وناقش المؤتمر الذي انطلق في الـ 28 أبريل الفائت واختُتِم في الأول من مايو الجاري، دور الشباب في السياسة العالمية والدول الديمقراطية، لا سيما في تنمية المجتمع والحكم.

في غضون ذلك، وجّه رئيس مجلس الأعيان المغربي، النعيم ميارا، ورئيس حزب الاستقلال المغربي ونائب رئيس الوزراء المغربي، الدكتور نزار بركة، تحيات خاصة إلى أبناء الشعب الكوردستاني.

كما أشادا بالازدهار الحاصل في إقليم كوردستان، ودور قوات البيشمركة في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش.