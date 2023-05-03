الامم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي 30 لحرية الصحافة : حرية الصحافة محور حقوق الأنسان

أربيل (كوردستان 24 ) - أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، اليوم الأربعاء، أن حرية الصحافة محور حقوق الأنسان.

وقالت "يونامي" في بيان بمناسبة اليوم العالمي الـ30 لحرية الصحافة وتابعته كوردستان 24 إن "هذا العام، يجري الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار "بناء مستقبل قوامه الحقوق حرية الصحافة محور حقوق الإنسان".

واكدت أن "حرية التعبير أمرٌ أساسي لعمل جميع المجتمعات الديمقراطية، وتعمل وسائل الإعلام الحرة والمستقلة على تعزيز التبادل الصحي للأفكار والآراء. فهي لا تزيد الشفافية فحسب، بل هي أيضاً أداة مهمة لإعلام السلطات والقادة عندما لا يكون لسياساتهم التأثير المقصود من أجل تمكين المؤسسات من التكيف وبالتالي الازدهار".

واشارت اليونامي بحسب البيان الى أن "الأمم المتحدة في جميع أنحاء البلاد تواصل توثيق حالات المضايقة والترهيب الجارية، وكذلك حالات الانتقام التي تتم سواء بالوسائل القانونية أو بالعنف ضد أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير"، مؤكدة ان " الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت شددت على أن إسكات الخطاب العام أو عرقلته أو إبعاده أو تقويضه يحقق أمرين فقط: تشويه صورة الدولة وتقويض ثقة الجمهور، ويؤدي هذا بدوره إلى إحداث تأثير مضاعف، مما يُعيق إجراء حوار مفتوح وعام ".

وأوضحت أنه "من الضروري ضمان أن يتمكن أي شخص من التعبير عن نفسه بحرية ودون خوف من الانتقام."، مبينةً أن "هذا يشمل ضمان أن الإطار القانوني يحمي الكلام بدلاً من تقييده دون مبرر، وحينما تُستخدم القوانين للإسكات توضع حرية التعبير تحت تهديد خطير، مما يقوض إحدى اللبنات الأساسية في بناء مجتمع ديمقراطي وما تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم العراقيين في الدفاع عن حرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية". انتهى46/ر

أدناه نص البيان: