مسرور بارزاني يبحث مع وفد ألماني تطوير العلاقات بين ألمانيا وإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في إجتماع مع وفد ألماني يزور الاقليم ضم يوخن فلاسبارت نائب وزير الدولة للتعاون الاقتصادي والتنمية و فيرنر غاتسر نائب وزير الدولة لشؤون العمل المالي، تطوير العلاقات بين كوردستان وألمانيا.

وناقش الاجتماع ، الذي حضره سفير ألمانيا لدى العراق والقنصل العام الألماني في أربيل ، تطوير العلاقات بين ألمانيا وإقليم كوردستان وحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وشكر رئيس الوزراء ألمانيا على دعمها لإقليم كوردستان ، لا سيما في محاربة إرهابيي داعش ، واعترافها بالإبادة الجماعية للإيزيديين ، وجدد تأكيد رغبة حكومة إقليم كوردستان في تطوير العلاقات مع ألمانيا في جميع المجالات.

كما شدد مسرور بارزاني على اهمية اجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في موعدها هذا العام،كما ناقش الاجتماع الاصلاحات التي تقوم بها الكابينة التاسعة في حكومة الاقليم ، لا سيما رقمنة الخدمات العامة ، وأوضاع مخيمات النازحين ، وتمهيد الطريق لعودتهم الطوعية ، وأهمية تنفيذ اتفاق سنجار ، والآثار السلبية للتغير المناخي.