سیاسة

"دولة القانون": تغييرات التشكيلة الحكومية لن تطال الوزراء الكورد

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني
العراق السوداني محمد شياع السوداني البرلمان العربي ائتلاف دولة القانون الإطار التنسيقي

أربيل (كوردستان 24)- أكّد ائتلاف دولة القانون أن التغييرات الوزارية التي من المقرّر إجراؤها في التشكيلة الحكومية خلال الفترة المقبلة "لن تطال الوزراء الكورد".

وقال عضو الائتلاف، عادل مانع، في تصريحٍ صحفي إن التغييرات الوزارية "لا تتعلق فقط بالإطار التنسيقي، بل تتعلق أيضاً بكافة صلاحيات إدارة الدولة".

وأضاف: "لم يذكر السوداني التغييرات الوزارية في اجتماعات إدارة الدولة، لكنه سيكشف في الأيام المقبلة وجهاً جديداً لم يسبق أن أظهره من قبل".

وأكّد مانع أن التغييرات الوزارية ستطال وزراءً من السنة والشيعة "لكن القائمة تخلو من أسماء الوزراء الكورد".

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من إعلان مصادر في الإطار التنسيقي عن عزم رئيس الحكومة العراقية إجراء تغييرات في مجلس الوزراء قريباً.

وكان السوداني صادق في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء، على إقالة نحو 57 مسؤولاً حكومياً بدرجة مدير عام في وزاراتٍ مختلفة، ضمن حزمةٍ من القرارات التي توصف بأنها "إصلاحية".

قرار الإقالة، يجيء بعد أكثر من ستة أشهر على منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة السوداني في الـ 27 اكتوبر تشرين الأول 2022.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف