"دولة القانون": تغييرات التشكيلة الحكومية لن تطال الوزراء الكورد

أربيل (كوردستان 24)- أكّد ائتلاف دولة القانون أن التغييرات الوزارية التي من المقرّر إجراؤها في التشكيلة الحكومية خلال الفترة المقبلة "لن تطال الوزراء الكورد".

وقال عضو الائتلاف، عادل مانع، في تصريحٍ صحفي إن التغييرات الوزارية "لا تتعلق فقط بالإطار التنسيقي، بل تتعلق أيضاً بكافة صلاحيات إدارة الدولة".

وأضاف: "لم يذكر السوداني التغييرات الوزارية في اجتماعات إدارة الدولة، لكنه سيكشف في الأيام المقبلة وجهاً جديداً لم يسبق أن أظهره من قبل".

وأكّد مانع أن التغييرات الوزارية ستطال وزراءً من السنة والشيعة "لكن القائمة تخلو من أسماء الوزراء الكورد".

يمكنك قراءة: البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة السوداني

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من إعلان مصادر في الإطار التنسيقي عن عزم رئيس الحكومة العراقية إجراء تغييرات في مجلس الوزراء قريباً.

وكان السوداني صادق في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء، على إقالة نحو 57 مسؤولاً حكومياً بدرجة مدير عام في وزاراتٍ مختلفة، ضمن حزمةٍ من القرارات التي توصف بأنها "إصلاحية".

قرار الإقالة، يجيء بعد أكثر من ستة أشهر على منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة السوداني في الـ 27 اكتوبر تشرين الأول 2022.