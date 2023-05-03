تربية الإقليم تدرج ملف إبادة الكورد الفيليين في كتاب منهجي خاص ضمن المنهاج التعليمي

أربيل (كوردستان 24 ) -أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، اليوم الأربعاء، إعداد كتاب منهجي لمرحلة العاشر الثانوي (السادس الإعدادي) خاص بملف الإبادة الجماعية لشعب كوردستان ومن بينها "جينوسايد الكورد الفيليين"، كاشفا في الوقت نفسه أن الكتاب سيتم طبعه وإدراجه ضمن المنهج الدراسي للعام المقبل 2023 - 2024.

وقال حمه سعيد في كلمة له خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان (الإبادة الجماعية للكورد الفيلية) المنعقد في اربيل برعاية اعلامية من قبل مؤسسة كوردستان 24 ، إن ملف الإبادة الجماعية ضد الكورد مثبتة في المناهج الدراسية في إقليم كوردستان وفي اللغات الثلاث الانكليزية والعربية والكوردية من أجل يطلع الطلبة على هذه المأساة ومن بينها ما تعرض له الكورد الفيليون والذي تم تناوله في كتاب الاجتماعيات للصف التاسع المتوسط.

وأضاف "قد أعدننا اطلساً علميا كاملاً للأسواط التعليمية يخص عمليات الأنفال والابادة الجماعية والتطهير العرقي بكل تفاصيلها ويتناول ثورة ايلول الى اتفاقية آذار".

كما أشار الوزير إلى أنه "تم إعداد كتاب باسم (ابادة شعب كوردستان) تأليف الدكتورة (فاله فريد) وبإشراف لجنة علمية من وزارة التربية، وفي العام الدراسي المقبل 2023 - 2024 سيتم ادراجه ضمن المنهج"، مؤكدا أن هذا الكتاب الجديد "يشمل الابادة الجماعية لشعب كوردستان كافة وصولا الى الايزيديين وهو معد لمرحلة العاشر اعدادي بتخصصاته كافة والمعاهد ايضا في اقليم كوردستان".

وتابع :" إن هذا الكتاب في طور الطبع حاليا، وهو مهم للغاية لأن الفصل الثالث منه خاص بملف الإبادة الجماعية للكورد الفيليين والتعريف بهذه الشريحة للطلبة كافة في جميع جغرافيا إقليم كوردستان لمعرفة من هم الكورد الفيليون والاطلاع على لهجتهم وتأصيل التسمية، وجغرافيا تواجدهم، وما تعرضوا له من تهجير وترحيل بكل التفاصيل".

وأردف حمه سعيد بالقول، إنه "من أجل إيصال ما تعرض له الكورد من عمليات ابادة جماعية الى الجيل الحالي والأجيال القادمة نحتاج إلى تضامن جهود الجميع في كيفية اقحام هذا الملف في مجال التكنولوجيا والتطور الحديث والعالم الرقمي"، منوها إلى أنه "لدينا برنامج في هذا المجال ونحتاج إلى مساعدة اولئك الاشخاص المتخصصين في مجال التكنولوجيا".

وأضاف بالقول ان "مسؤولية تاريخية تقع على عاتقنا، واننا في حكومة اقليم كوردستان ووزارة التربية لدينا عمل منظم من اجل ان نرسل طلبا رسميا بما يخص ملف الإبادة الجماعية للكورد الى وزارات تربية الدول لكي يدرجوه في مناهجهم الدراسية".