السوداني: لن نبقى متفرّجين ببقاء العراق سوقاً استهلاكية

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، القطاع الخاص في العراق إلى الدخول والعمل ضمن المجال الصناعي.

مشدداً على "العمل لتنمية هذا القطاع من خلال المعادن التي يملكها العراق وتحديد هوية البلاد الصناعية".

وقال السوداني في كلمةٍ له خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت، "هناك فرصاً معروضة للاستثمار في القطاع الصناعي ويجب العمل على تفعيلها بما يخدم مصلحة البلاد".

وأوضح أن "قانون الاستثمار وتعديلاته هو الأفضل بين دول المنطقة".

مؤكداً على "عدم إثقال كاهل المستثمرين بالقوى العاملة، وسيتم العمل على تحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص من حيث توزيع العاملين".

في غضون ذلك، لفت السوداني إلى أن "توفير الضمانات والتسهيلات للقطاع الخاص أولوية لدى الحكومة لاستيعاب البطالة".

مبيناً أن العراق "قادر على إنتاج صناعة وطنية تضاهي ما ينتج في الدول العربية"، قائلاً: "لن نبقى متفرجين ببقاء العراق سوقاً استهلاكية؛ بل سيكون هنالك إنتاج وطني".