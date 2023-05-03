جنايات الرصافة تقضي بإعدام مسلحٍ قتل جنديين عراقيين

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأربعاء، بإعدام مسلّحٍ ينتمي لخلايا تنظيم داعش، ضالعٍ في قتل جنديين عراقيين.

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، إن محكمة جنايات الرصافة "أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً بحق مجرم إرهابي يعمل مع عصابات داعش الإرهابية عن جريمة قتل جنديين في الجيش العراقي".

وأوضح المجلس في بيانٍ تابعته كوردستان 24، أن "المجرم الإرهابي قام بقتل الجنديين والتمثيل بجثتيهما في محافظة الانبار، وذلك تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم وتحقيقاً لغايات إرهابية".

وأضاف "خلال عام 2015 عثرت القوات الأمنية في محافظة الموصل على (هاردات وحاسبات) تتضمن قوائم أسماء عصابات داعش وتسجيلات فيديو تتضمن جرائم العصابات الإرهابية".

مؤكّداً أن "المجرم يظهر في إحدى مقاطع الفيديو وهو يقوم بنحر المجنى عليهما مع صور فوتوغرافية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وختم البيان "وجدت المحكمة الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانته وفقاً لإحكام المـادة الرابعـة /1 وبدلالـة المـادة الثانيـة /5 /8 مـن قـانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005".