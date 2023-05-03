أمن

في ثاني حادثٍ خلال اسبوع.. إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

كانت ناقلة النفط في طريقها باتجاه ميناء الفجيرة الإماراتي عندما أجبرتها زوارق الحرس الثوري على تغيير مسارها نحو المياه الإقليمية الإيرانية
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زورق يرفع العلم الإيراني (تعبيرية- وكالات)
زورق يرفع العلم الإيراني (تعبيرية- وكالات)
إيران الحرس الثوري إيران مضيق هرمز ناقلة نفط الأسطول الأميركي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع علم جمهورية "بنما"  كانت تعبر مضيف هرمز.

وقال الأسطول الخامس الأميركي، في تغريدةٍ على "تويتر"، إنّ الحرس الثوري الإيراني احتجز في حدود الساعة 6:20 من صباح الأربعاء، ناقلة نفط ترفع علم بنما، أثناء عبورها مضيق هرمز.

حادثة الاحتجاز تلك، تُعدُّ الثانية من نوعها في غضون أسبوع، ضمن أحدث تصعيد في سلسلة من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج منذ عام 2019.

وقال الأسطول الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقرّاً له، إنّ الناقلة المحتجزة غادرت دبي، وكانت في طريقها إلى ميناء الفجيرة الإماراتي، بحسب رويترز.

وقالت البحرية الأميركية إنّ ناقلة النفط "نيوفي"، كانت في طريقها باتجاه ميناء الفجيرة الإماراتي عندما أجبرتها زوارق الثوري الإيراني على تغيير مسارها نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

وسبق للحرس الثوري أن احتجز الخميس الفائت، ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، قال الجيش الإيراني أنّ الاحتجاز جاء بعد اصطدام الناقلة بقارب ومحاولتها الفرار.

وفي وقتٍ سابق، كشفت مصادر أمنية عن مصادرة الولايات المتحدة نفطاً إيرانياً على متن ناقلة في البحر، في إطار عملية لإنفاذ العقوبات، وفق رويترز.

وأفادت شركة للأمن البحري بأنّ إيران احتجزت ناقلة النفط في خليج عُمان بعد ذلك بأيام، رداً على مصادرة أميركا لشحنتها.

 

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