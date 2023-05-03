رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل مساعدة وزير الخارجية الامريكي

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف، مسلطاً الضوء على أهمية حل القضايا الخلافية بين الاقليم وبغداد، وضرورة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الطرفين المتعلق بالنفط، مؤكداً على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها خلال العام الجاري.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم الاربعاء "استقبلنا اليوم، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيّدة باربارا ليف والوفد المرافق لها".

وأضاف البيان "وفي الاجتماع، الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق السيّدة ألينا رومانوسكي والقنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان السيّد إيرفن هيكس، تباحثنا بشأن آخر المستجدات والتطورات في العراق، وناقشنا كذلك سبل تعزيز أواصر الصداقة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان".

وأوضح بيان رئيس الحكومة "سلطنا الضوء، في المحور الرئيسي للاجتماع، على أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. واتفقنا على ضرورة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الإقليم والحكومة الاتحادية والمتعلق بالنفط في أقرب وقت، واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وذلك لتفادي إلحاق الضرر بمواطني الإقليم والعراق عامة".

وأشار البيان الى أنه "فيما يتعلق بالوضع في إقليم كوردستان، جددنا التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد خلال العام الجاري، وشددنا في الوقت ذاته على أن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة بهذا الصدد".

وتابع البيان "في جزء آخر من الاجتماع، تناولنا الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة، إلى جانب التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الوضع في تلك المنطقة، بما يضمن إخراج الميليشيات والمجاميع المسلحة غير القانونية منها، وإعادة النازحين إلى ديارهم".