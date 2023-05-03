سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يستقبل في أربيل وزير الدفاع الإيطالي

عبّر نيجيرفان بارزاني عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للدور والدعم العسكري لإيطاليا في العراق والإقليم في محاربة داعش
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نيجيرفان بارزاني وغويدو كروسيتو
نيجيرفان بارزاني وغويدو كروسيتو
کوردستان نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، في العاصمة أربيل.

وناقش الجانبان تطور العلاقات الإيطالية مع العراق وإقليم كوردستان، ونتائج آخر زيارةٍ لنيجيرفان بارزاني |إلى روما.

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كما بحث الاجتماع، الأوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد ودور إيطاليا في التحالف الدولي ضد داعش، وآخر المستجدات في مكافحة الإرهاب.

وعبّر نيجيرفان بارزاني عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للدور والدعم العسكري لإيطاليا في العراق وإقليم كوردستان في محاربة داعش .

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مبدياً في الوقت ذاته عن رغبة الإقليم في تطوير العلاقات مع إيطاليا على وجه الخصوص، وتوسيع التعاون المشترك في المجال الأمني،  شاكراً دور القوات الإيطالية في تدريب البيشمركة.

من جهته، أعرب وزير الدفاع الإيطالي عن دعم بلاده العسكري المستمر للعراق وإقليم كوردستان، مُثمناً دور الإقليم في دحر داعش.

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مؤكّداً أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان واستقرارهما، لما لها من أهمية بالنسبة للعراق والإقليم والعالم.

وناقش الاجتماع الذي حضره السفير الإيطالي لدى العراق، القنصل العام، وقائد القوات الإيطالية، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وآخر المستجدات في المنطقة بشكلً عام أو الموجودة في إقليم كوردستان.

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