زيلينسكي: هذه السنة ستكون "حاسمة للنصر"

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء خلال زيارة مفاجئة إلى فنلندا ان هذه السنة ستكون "حاسمة" مجددا مطالبته بأسلحة ثقيلة فيما تحضر أوكرانيا لهجوم مضاد على القوات الروسية.

وقال زيلينسكي للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو "أعتقد أن هذه السنة ستكون حاسمة بالنسبة الينا ولأوروبا ولأوكرانيا، حاسمة للنصر".

وشكر زيلينسكي نينيستو الذي أصبحت بلاده أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي في نيسان/ابريل، على دعمها العسكري الذي قدمته حتى الآن قائلا إنهما اتفقا على تسريع الإمدادات الإضافية.

في حين طلبت أوكرانيا تحديدا مقاتلات متقدمة، قال نينيستو إنه نظرا لموقع فنلندا الجغرافي - بحدودها الطويلة مع روسيا - "لا يمكنها التخلي" عن طائراتها الحالية قبل تسليم طائرات جديدة والمقرر اعتبارا من 2025.

لكن زيلينسكي قال إنه "متأكد من أنه سيكون لدينا طائرات" مشيرا الى انه كان على اوكرانيا أولا ان تثبت نفسها في ميدان المعركة قبل الحصول على مزيد من الدعم العسكري المتقدم.

وأضاف "سنقوم بعمليات هجومية وبعد ذلك سنتسلم طائرات".

كما هنأ زيلينسكي فنلندا بانضمامها إلى حلف الأطلسي قائلا إن "أوكرانيا بحاجة إلى الضمانات الأمنية نفسها".

وأضاف "أقوى ضمانة أمنية لأوكرانيا هي عضوية حلف شمال الأطلسي".

من جهته اشار نينيستو الى سياسة الباب المفتوح التي يتبعها حلف الأطلسي قائلا "من المهم جدا ان يكون لدى دول الاطلسي صوت واحد بشأن هذا الأمر" وذلك قبل انعقاد قمة الاطلسي في فيلنيوس في تموز/يوليو.

- قمة لقادة الشمال-

في وقت لاحق الأربعاء سيشارك زيلينسكي في قمة تضم قادة دول الشمال الخمس.

كما سيجري زيلينسكي محادثات ثنائية مع كلّ من رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، والنروجي يوناس غار ستور، والدنماركي ميتي فريدريكسن والإيسلندية كاترين جاكوبسدوتير.

كتبت داريا زاريفنا مستشارة الرئيس الأوكراني على تلغرام أنه "بهدف الانضمام الى حلف شمال الأطلسي ودعم تحالفات للحصول على مساندة، يجب القيام بالعمل الدبلوماسي الأساسي. أوكرانيا تقوم بذلك اليوم".

وعدت كل دول الشمال بتقديم دعم مالي وعسكري لأوكرانيا بعد الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

انضمت السويد والدنمارك وفنلندا والنروج أيضا الى الجهود الدولية لتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة عبر تقديم قسم من دباباتها من طراز ليوبارد 2 او عبر تقديم المال لشرائها.

الثلاثاء أعلنت كوبنهاغن أنّها ستقدّم لأوكرانيا هبة عسكرية جديدة بقيمة 228 مليون يورو تتألّف خصوصاً من مدرّعات وذخائر وأنظمة دفاع جوّي لتعزيز قدرة كييف "على شنّ هجوم في الأشهر المقبلة".

وتشتمل هذه الحزمة كذلك على مدرّعات ومركبات لإزالة الألغام وقذائف هاون وجسور ميدانية متنقلة. وبذلك ترتفع إلى 11 مليار كرونة (1.47 مليار يورو) القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي قدّمتها كوبنهاغن إلى كييف منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.