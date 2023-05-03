سیاسة

فارس عيسى لكوردستان 24: بغداد سترسل 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

وأشار إلى أنه "سيتم إرسال المبلغ عن طريق مصرفي الرشيد والرافدين".
author_image أحمد حاجي
رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى
رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى
کوردستان فارس عيسى رواتب موظفي كوردستان 400 مليار دينار

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية سترسل 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل.

وقال فارس عيسى في تصريح لكوردستان 24، إن "ممثلية حكومة الإقليم في بغداد، وبالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أكملت الإجراءات المتعلقة بإرسال رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية سترسل 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أنه "سيتم إرسال المبلغ عن طريق مصرفي الرشيد والرافدين".

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