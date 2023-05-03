تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأرمينية ردا على نصب تذكاري مثير للجدل بيريفان

أربيل (كوردستان24)- قررت تركيا الأربعاء إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الأرمينية المسافرة إلى وجهة ثالثة.

جاءت هذه الخطوة ردا على الكشف عن نصب تذكاري مثير للجدل في يريفان الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الخطوة بعد وضع نصب تذكاري في العاصمة الأرمينية يريفان في ذكرى المتورطين بمؤامرة اغتيال المسؤولين الأتراك العثمانيين الذين تحملهم أرمينيا مسؤولية القتل الجماعي للأرمن إبان الحرب العالمية الأولى.

وتقول يريفان إن عمليات القتل كانت تمثل إبادة جماعية، وهو ما تنفيه أنقرة.

وقال تشاويش أوغلو متحدثا إلى قناة (إن.تي.في) إن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية في حالة عدم إزالة النصب التذكاري.