سیاسة

تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأرمينية ردا على نصب تذكاري مثير للجدل بيريفان

author_image سوار أحمد
مشهد عام لمطار إسطنبول، تركيا. © أسوشيتد برس/ أرشيف
مشهد عام لمطار إسطنبول، تركيا. © أسوشيتد برس/ أرشيف
ترکیا تركيا المجال الجوي ارمينيا

أربيل (كوردستان24)- قررت تركيا الأربعاء إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الأرمينية المسافرة إلى وجهة ثالثة.

جاءت هذه الخطوة ردا على الكشف عن نصب تذكاري مثير للجدل في يريفان الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الخطوة بعد وضع نصب تذكاري في العاصمة الأرمينية يريفان في ذكرى المتورطين بمؤامرة اغتيال المسؤولين الأتراك العثمانيين الذين تحملهم أرمينيا مسؤولية القتل الجماعي للأرمن إبان الحرب العالمية الأولى.

وتقول يريفان إن عمليات القتل كانت تمثل إبادة جماعية، وهو ما تنفيه أنقرة.

وقال تشاويش أوغلو متحدثا إلى قناة (إن.تي.في) إن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية في حالة عدم إزالة النصب التذكاري.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف