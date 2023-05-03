اليونسكو توصي بإعداد آلية لحماية الصحفيين في العراق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت منظمة اليونسكو في العراق، اليوم الأربعاء، دعمها لحرية الصحافة في العراق، فيما أوصت بإعداد آلية لحماية الصحفيين.

وقال سفير اليونسكو بالعراق باولو فونتاني في كلمة له خلال احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن "المنظمة تعمل على تبادل الآراء والمفاهيم الأخرى"، مبينا ان "اليوم العالمي للصحافة يذكرنا بالتحدي الأساسي الذي يواجه حرية الصحافة ولا أحد يعي هذه التحديات التي تشمل ايضا حرية الصحفيين والحصول على المعلومات".

وأضاف، "أننا نناقش اليوم حرية التعبير كمخرج أساسي لتحقيق حرية الإنسان وهو أمر اساس وسيتم استمرار متابعته بشكل كبير، كما نناقش الدور الأساس لحرية التعبير في كل هذه السنوات"، مشيرا الى ان "المنظمة ناقشت حول دول العالم إجراءات حرية الرأي والصحافة وهذا الأمر هو عنصر ودافع اساسي يدفع لتبادل المعلومات الأساسية والتقدم التكنولوجي".

وبين أن "أهمية هذا الحدث هو خارج إطار المجتمع الإعلامي ويتعلق بانشطة أخرى تشتمل عليها أجندة الأمم المتحدة والتي سنعمل عليها"، موضحا "أننا سنعرج على هذه الأهمية في صقل المستقبل والتأكيد على الحاجة لجهود تضامنية نبقي ونعزز هذا الحق الأساسي".

وذكر أن "المنظمة تشجع على حرية الصحافة ويمكن ان تكون هناك خطوة في المجال الصحيح وفخورين بالنقاط الأساسية التي تم تعزيزها واكدتها الوحدة الرقمية والتقارير الأساسية للصحفيات العراقيات وهي إنجازات أساسية"، مشددا على "ضرورة ان تكون هناك آلية لحماية الصحفيين، ونتطلع قدما الى إصدار مرسوم من رئيس الوزراء ليجعل هذه الآلية مستدامة".