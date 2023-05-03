سیاسة

البيشمركة والجيش العراقي ينفذان عملية مشتركة في المنطقة الغربية لنهر دجلة

وأكد البيان أن "الهدف من العملية كان بحث وتفتيش المناطق الواقعة فيها فجوات أمنية".
author_image أحمد حاجي
البيشمركة والجيش العراقي ينفذان عملية مشتركة في المنطقة الغربية لنهر دجلة
البيشمركة والجيش العراقي ينفذان عملية مشتركة في المنطقة الغربية لنهر دجلة
کوردستان قوات البيشمركة الجيش العراقي عمليات مشتركة نهر دجلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الجيش العراقي، في المنطقة الغربية لنهر دجلة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، "نفذت قوات البيشمركة والجيش العراقي، اليوم الأربعاء 3 أيار مايو 2023 الساعة السادسة صباحاً، عملية مشتركة في المنطقة الغربية لنهر دجلة، بين قريتي عين عويز والمحمودية".

وأكد البيان أن "الهدف من العملية كان بحث وتفتيش المناطق الواقعة فيها فجوات أمنية، والتي هي مناطق مشتركة بين الجانبين".

ولفت إلى أن "العملية انتهت في الساعة الـ 12 ظهراً، وشارك في العملية اللواء الثامن مشاة التابع لوزارة البيشمركة، والفرقة الـ 15 من الجيش العراقي".

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