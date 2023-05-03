الخارجية الأمريكية: الصداقة بين أمريكا وإقليم كوردستان ستبقى قوية

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء 3 أيار 2023، ان الصداقة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، ستبقى قوية وسيتم تعزيزها.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية على حسابها في موقع تويتر، ان الصداقة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، ستبقى قوية وسيتم تعزيزها.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم، مساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف، حيث تم تسليط الضوء على أهمية حل القضايا الخلافية بين الاقليم وبغداد، وضرورة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الطرفين المتعلق بالنفط، وعلى ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها خلال العام الجاري.

وفي الاجتماع، تباحث الجانبان بشأن آخر المستجدات والتطورات في العراق، وكذلك سبل تعزيز أواصر الصداقة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، وأكدا على أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

واتفق الطرفان على ضرورة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الإقليم والحكومة الاتحادية والمتعلق بالنفط في أقرب وقت، واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وذلك لتفادي إلحاق الضرر بمواطني الإقليم والعراق عامة.